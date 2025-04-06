Азербайджан к 2030 году рассчитывает увеличить мощности ВИЭ на 6,5 ГВт

Азербайджан рассчитывает за счет строительства новых производственных объектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 году создать дополнительные энергомощности в размере 6,5 ГВт. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в пятницу в ходе 11-го министерского заседания в рамках консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания в рамках консультативного совета по "зеленой" энергии.

"Сегодня уже подписанные с нашими инвесторами контракты по солнечным и ветряным электростанциям обеспечат нам к 2030 году 6 ГВт солнечной и ветровой энергии. Отмечу, что в результате этого можно будет сэкономить огромный объем природного газа, который в настоящее время используется для внутренних нужд, и направить его на экспорт", - сказал Алиев, которого цитирует его пресс-служба.

Алиев добавил, что за счет собственных инвестиций Азербайджан наращивает гидроэнергетический потенциал в Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах.

"Мы уже установили гидроэлектростанции мощностью 270 МВт. Уже введено в эксплуатацию более 30 малых гидроэлектростанций, а с учетом строительства еще 30 малых ГЭС в течение следующих пяти лет их суммарная мощность возрастет до 500 МВт", - добавил он.

По словам Алиева, таким образом, в конечном итоге к 2030 году будет создан энергетический потенциал в 6,5 ГВт.

"Сегодняшняя установленная мощность энергосистемы Азербайджана составляет чуть более 8 ГВт. Таким образом, в течение следующих пяти лет мы значительно увеличим долю энергии из возобновляемых источников, а общий энергетический потенциал страны возрастет почти вдвое", - сказал он.

Как сообщает Минэнерго Азербайджана, в пятницу в Баку в рамках министерских встреч состоялось подписание документов по трем проектам солнечной энергии.