Последнее обновление: 31.01.2025 15:43

Брокеры стран ЕАЭС смогут работать на фондовых биржах других стран "пятерки"

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы будет подписано соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В расширенной части заседания предлагается подписать соглашение по трансграничному допуску к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах государств и членов Евразийского экономического союза", - сказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Ожидается, что соглашение позволит создать единое пространство для биржевых операций, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий.

Ранее сообщалось, что премьер-министры стран ЕАЭС 30-31 января рассмотрят соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам.



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