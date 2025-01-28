Нидерландская банковская группа ING выходит из России

Банковская группа ING продает российскую дочернюю компанию ING Bank (Eurasia) компании московского финансового инвестора. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

"ING сегодня объявил, что достиг соглашения о продаже своего бизнеса в России компании Global Development JSC, которая принадлежит московскому финансовому инвестору с опытом в факторинговых услугах. Эта сделка фактически завершит деятельность ING на российском рынке", - говорится в сообщении.

Согласно условиям сделки, Global Development приобретет все акции ING Bank (Eurasia) JSC, переняв все местные операции и персонал в России. Сделка требует одобрения регуляторных органов и ожидается, что она будет завершена в третьем квартале 2025 года.

Отмечается, что с февраля 2022 года ING не брал на себя новых обязательств с российскими компаниями, сократил операции и принял меры для отделения бизнеса от сетей и систем ING. За это время общий объем кредитования российских клиентов ING уменьшился более чем на 75%.

ING ожидает убытки (P&L) в размере примерно €700 млн. Это включает оценочный убыток в размере около €0,4 млрд. Также предполагается убыток в размере около €0,3 млрд из-за пересчета курсовых разниц.

После завершения сделки ING продолжит уменьшать свои офшорные обязательства перед российскими клиентами.

Между тем российское правительство заблокирует любые попытки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA продать свои местные подразделения любому покупателю, который может попасть под санкции.