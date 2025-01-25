БЕЛАЗ и российский "Норникель" будут производить горную технику

Гендиректор БЕЛАЗа Сергей Лесин и первый вице-президент - руководитель блока по взаимодействию с органами власти "Норникеля" Николай Уткин подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и стратегическом партнерстве в развитии производства импортозамещающих образцов подземной горной техники.

Как сообщает пресс-службе белорусского предприятия, соглашением предусмотрено производство БЕЛАЗом погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии, соответствующего вспомогательного оборудования, а также проведение испытаний подземной горной техники и ее технического обслуживания на добывающих предприятиях "Норникеля".

Стороны заинтересованы в доведении узлов и конструкций подземной горной техники до "уровня лучших мировых образцов", в развитии компетенций по ее производству, ремонту и техобслуживанию. Для этого компании будут оказывать содействие друг другу, регулярно обмениваться информацией, совместно развивать свой научно-технический потенциал, а также реализовывать проекты по международной кооперации и экспорту совместных продуктов и услуг.