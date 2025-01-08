В Латвии планируют ввести налог на абонентскую плату для стриминговых платформ

В Латвии близится к концу подготовка поправок к закону о налоге на абонентскую плату для стриминговых платформ, или о так называемом "нетфликсовском" налоге.

Ожидается, что он будет введен уже в этом году с целью получения средств на производство местного киноконтента. Такой налог уже действует во многих странах Европы.

Сумма, которую в Латвии предстоит собрать, относительно невелика, но представители отрасли такую меру поддерживают, сообщает LSM+.

Планируемый размер платы составляет 3,5% от доли доходов от абонентской платы, полученной на латвийском рынке. Поступления от этого налога оцениваются примерно в €600 тыс. в год.

Эти средства предполагается отправить в Национальный киноцентр Латвии для участия в конкурсах отечественного кино и сериалов.

Платить налог будут должны не потребители, а стриминговые компании, пояснила заместитель государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культуры Байба Мурниеце.

"Поставщики аудиовизуальных услуг, как зарегистрированные в Латвии, так и действующие в Латвии. Те, чей предлагаемый контент смотрят латвийские зрители. Основная цель – усилить создание контента в Латвии и предоставить право на показ на этих каналах работам, созданным в Латвии". – сказала она.