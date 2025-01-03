Деловая активность логистического сектора Китая достигла максимума 2024 года в декабре

Деловая активность логистического сектора Китая в декабре 2024 года достигла самого высокого уровня за год. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу отраслевые данные.

По данным Китайской федерации логистики и закупок, индекс, отслеживающий деловую активность на китайском логистическом рынке, в декабре составил 53,1%, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце.

Индекс объема операций растет пятый месяц подряд, все регионы продемонстрировали сбалансированный рост показателей, причем наиболее значительный рост был зафиксирован в восточном регионе, пишет Синьхуа.