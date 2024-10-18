Уполномоченным экономическим операторам ЕАЭС упростили процесс хранения товаров

Совет Евразийской экономической комиссии установил дополнительное упрощение для уполномоченных экономических операторов (УЭО).

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, упрощение дает УЭО возможность использовать свои площади для хранения товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, и не перемещать товары с одного склада на другой. Теперь иностранные товары можно будет хранить на складах оператора до трех лет (вместо четырех месяцев).

«Такое упрощение будет востребовано производителями для хранения сырья и комплектующих, используемых в достаточно больших количествах, – подчеркнул министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов. – Более длительные сроки хранения иностранных товаров будут также востребованы у ритейлеров, которые хранят крупные партии товаров и выпускают их для внутреннего потребления отдельными партиями по мере их реализации в торговых сетях».

Упрощение позволит УЭО оптимизировать процесс хранения иностранных товаров и минимизировать затраты, связанные с перемещением товаров и ускорить процесс ввода товаров в оборот.

В целом это позволит поддержать бизнес стран евразийской «пятерки», что особенно востребовано в условиях сложностей в логистике.