Россия хочет вернуть SWIFT своему госбанку в рамках переговоров по "зерновой сделке"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в субботу подтвердил, что Россия поднимала в рамках переговоров о "зерновой сделке" с представителями ООН вопрос подключения к системе SWIFT государственного "Россельхозбанка".

"Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", - заявил Вершинин, которого цитирует ТАСС.

Замглавы МИД РФ отметил, что существуют конкретные проработки того, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков - Citibank и JPMorgan.

"Но эта если опция и может быть, то она может быть только временная, потому что реальное решение - это полное переподключение к системе финансовых сообщений SWIFT "Россельхозбанка", - добавил он.

В июне "Россельхозбанк", а также "Сбербанк" и "Московский кредитный банк" были отключены от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций ЕС.