ЕС продлит безлимитный экспорт украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года

В ЕС предварительно утвердили продление безлимитного экспорта украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года.

На сайте Европарламента отмечается, что постановление также предусматривает экстренное торможение для особо чувствительной продукции, в частности, мяса птиц, яиц и сахара. Европарламентарии добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед.

Базовым периодом для срабатывания экстренного тормоза будут 2022 и 2023 годы. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит средние объемы за эти два года, тарифы снова введут.

Срок действия приостановки заканчивается 5 июня 2024 года, а новые правила должны вступить в силу сразу после этой даты.