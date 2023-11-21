Германия предоставит новый пакет военной помощи Украине на €1,3 млрд

Германия предоставит Украине следующий пакет военной помощи на €1,3 млрд. Об этом сообщил федеральный министр обороны Борис Писториус в Киеве на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Пакет включает, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и противотанковое вооружение, пишет Tagesschau.

"Это пятый такой пакет с прошлой зимы. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией", – сказал министр, которого цитирует "Суспільне".

Это уже третий транш зенитно-ракетных комплексов IRIS, который Германия пообещала поставить Украине с начала войны. Три системы из первого транша уже поставлены, а четвертая должна поступить этой зимой. Второй транш из четырех систем запланирован на 2024 год, а третий – на 2025 год.

Министр обороны Германии во вторник утром прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Перед этим Писториус подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до €8 млрд.