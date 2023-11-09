Власти Беларуси хотят увеличить транспортный налог на отдельные авто

В Беларуси рассматривают возможность увеличения ставок транспортного налога на автомобили отдельных марок. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

По его словам, среди новаций в Налоговый кодекс Беларуси есть определенные новшества относительно транспортного налога. Если для основной категории граждан будет производиться обыкновенная индексация ставок транспортного налога (в пределах до 10 рублей), то для определенной категории владельцев авто, имеющих транспортные средства повышенной комфортности, машины премиум-класса сроком выпуска не более трех лет - ставку налога предлагается увеличить в 10 раз. По данным органов регистрации, речь идет о почти 2 тыс. машин.

"Перечень будет определяться правительством, туда войдут премиальные марки. Можно смело назвать "Феррари", "Мазерати", "Майбах", отдельные модели марок "Мерседес", "БМВ", "Ауди". Надо помнить, что у некоторых брендов есть и обычные линейки транспортных средств, которые будут облагаться обычной ставкой", - сказал Андрей Ковалевский, которого цитирует БелТА.