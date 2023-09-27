Премьер-министр Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Каи Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону. Об этом она заявила в преддверии ежегодной Балтийской конференции по обороне, которая открывается в Таллинне в среду.

По ее мнению, члены НАТО должны значительно увеличить расходы на оборону по примеру стран Балтии. Она напомнила, что Эстония намерена в будущем году выделить на эти цели 3,2% ВВП.

"Вспомните 1988 год, когда все союзники по НАТО выделяли на оборону более 2% своего ВВП. Почему? Потому что они серьезно относились к опасности", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что сегодня эта опасность стала еще больше, чем во времена холодной войны, поскольку "война вернулась в Европу".

Кроме балтийских стран и других государств - членов Североатлантического альянса, в конференции ABCD в этом году примет участие Украина.