Последнее обновление: 29.08.2023 18:46

Цены на промпродукцию в ЕАЭС с начала 2023 года выросли на 9,2%

Индекс цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе в июле 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 109,2%, по сравнению с июнем текущего года – 101,2%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2022 года в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 17%).

При этом цены производителей по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» выросли на 8,1%, в обрабатывающей промышленности – на 7,3%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 5%.

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