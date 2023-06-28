В офисе группы "Вагнера" обнаружили доказательства информатаки против Литвы

Документы, найденные во время обысков в штаб-квартире группы "Вагнер" в Санкт-Петербурге, свидетельствуют о причастности группировки к информационной атаке на Литву.

Как сообщает Департамент госбезопасности Литвы, один из обнаруженных во время обысков паспортов Евгения Пригожина был использован для организации информационной атаки на Литву в 2020 году.

В начале 2020 года самолет Hawker 800, принадлежащий Пригожину, приземлился в Вильнюсском аэропорту. В это же время в Литву дважды рейсовым самолетом прибывал человек с российским паспортом, выданным на имя Пригожина, с чертами лица, напоминающими его, но это был не олигарх, близкий к Кремлевскому режиму. Предполагается, что это был двойник Пригожина.

Дата рождения, указанная в паспорте двойника Пригожина, была такой же, как и у владельца группы "Вагнера" – 1 июня 1961 года.

Из аэропорта он приехал к зданию Министерства коммуникаций и транспорта, сделал фото, а после возвращения в аэропорт вылетел регулярным рейсом обратно в Россию, на территории Литвы провел всего пять с половиной часов.

26 февраля 2020 года двойник Пригожина во второй раз прибыл в Литву регулярным рейсом. Он сделал фотографию перед Сеймом, Литовским национальным музеем и Великокняжеским дворцом, а 27 февраля уехал на поезде в Беларусь, хотя имел билет на самолет на тот же день.

В ведомстве сообщили, что российский таблоид sobesednik.ru опубликовал не соответствующие действительности утверждения о том, что Пригожин якобы дважды приезжал в Литву и обсуждал с высокопоставленным представителем Минсвязи Литвы проекты информационных технологий и посещал Сейм. Для усиления впечатления статьи были проиллюстрированы фотографиями двойника Пригожина возле литовских государственных учреждений.

Другие российские интернет-порталы также сообщали о якобы визитах Пригожина в Вильнюс.

"Несмотря на усилия исполнителей, по данным ДГД, информационная атака не имела успеха, ложную информацию опубликовали только небольшие бульварные российские издания, она не вызвала резонанса ни в Литве, ни в других странах НАТО и ЕС", – говорится в сообщении.

По оценке литовской разведки, документ, найденный в штаб-квартире "Вагнера", подтверждает, что данную информационную атаку осуществили структуры, подконтрольные Пригожину. Также не исключают, что атака осуществлялась совместно со спецслужбами РФ.

ГДБ утверждает, что отслеживает и оценивает возможные изменения ситуации с безопасностью в регионе, связанные с возможным переездом Пригожина и наемников "Вагнера" в соседнюю Беларусь.