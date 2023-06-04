Последнее обновление: 04.06.2023 12:34

Китайская Sinopharm будет строить в Беларуси больницы под ключ

Минздрав Беларуси подписал с компанией China Sinopharm International Corporation соглашение о сотрудничестве по реализации ряда проектов, сообщила пресс-служба ведомства

«В том числе - о строительстве на территории Беларуси медучреждений «под ключ» и поставке медоборудования китайского производства», - говорится в сообщении.

Кроме того, с компанией Sinopharm прорабатывается возможность локализации производства ряда лекпрепаратов (Фондапаринукс, Тигециклин и Октреотид, Тиотропия бромид, Севофлуран и Пропофол).

Минздрав также сообщил, что обсуждает с компанией Джифей вопрос создания в Беларуси производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, а также антидиабетических препаратов с применением биотехнологических технологий.

«С компанией ООО «Новоэра Биотех», являющейся резидентом парка «Великий камень», ведутся переговоры по локализации производства препаратов традиционной китайской медицины», - сказано в сообщении.



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