Путин озаботился оттоком населения из РФ

Путин подписал указ, которым вносятся изменения в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы в связи с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж" в 2022 году.

"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в измененной Концепции.

Кроме того, Концепция дополняется пунктом, в котором говорится о необходимости "создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания", передает Интерфакс.

В Концепции также добавлены пункты о "создании условий, обеспечивающих возможность участия в гражданских и иных правоотношениях на территории РФ только лиц, законно находящихся на ее территории", а также о "противодействии формированию этнических (полиэтнических) анклавов".