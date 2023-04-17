Молдова не пустила к себе подсанкционного президента Татарстана

Пограничная служба Молдовы в понедельник не позволила въехать в страну президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который планировал принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузия.

Президент Татарстана заявил, что кандидат в башканы (руководители) Гагаузии Виктор Петровый и депутат-социалист Александр Суходольский пригласили его на Международный конгресс "Дружба народов-2023".

"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну", – заявил российский чиновник на борту самолета.

Пограничная полиция Молдовы позже отметила, что за последние сутки действительно отказала "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку они "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о цели своего визита в страну".

"Заявления российского чиновника, который недавно вернулся из нашей страны, о том, что он был объявлен "персоной нон-грата" в Молдове, также не соответствуют действительности", – подчеркнули там.

"Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной, и власти попросили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны", – добавили в молдавской пограничной службе.

Рустам Минниханов находится под санкциями Европейского Союза, Соединенных Штатов и Канады. Он является председателем правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для российских вооруженных сил.