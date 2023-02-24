На «Гродно Азот» остановили один из цехов

24 февраля около 10:10 был остановлен цех карбамид-3 «Гродно Азот».

Как сообщила пресс-служба предприятия, цех был остановлен из-за технической неисправности датчика в системе контроля защиты электродвигателя котельной установки, которая была оперативно и в штатном режиме устранена.

«Цех карбамид-3 восстановит свою работу в течение суток, пусковые операции проводятся в настоящее время в соответствии с установленным регламентом. При проведении в цехе ремонтных и пусковых работ угрозы городу, жителям и экологии нет», - говорится в сообщении.