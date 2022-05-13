Польский премьер призвал искоренить идеологию «русского мира» как «раковую опухоль»

Россия использует идеологию «русского мира» для обоснования своих выдуманных прав и привилегий, написал глава польского правительства Матеуш Моравецкий в статье для The Telegraph.

Эта идеология легла в основу представления об «особой исторической роли» русского народа, считает он. Моравецкий полагает, что идеология «русского мира» стала эквивалентом коммунизма в XX веке и «раковой опухолью», что представляет угрозу для россиян и всех европейских стран.

«Недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — призвал Моравецкий.

Премьер Польши уверен, что «Россия не остановится на Киеве». «Она отправилась в долгий поход на Запад, и нам решать, где мы ее остановим», — написал премьер, передает РБК.