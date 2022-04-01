Последнее обновление: 01.04.2022 13:29

Австралия отправит в Украину бронетехнику на запрос Зеленского

Премьер Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выполнит запрос президента Украины Владимира Зеленского и отправит бронетехнику местного производства.

“Мы вышлем наши бронетехнику, наши Bushmasters. И мы вышлем их на Globemaster C-17, чтобы убедиться, что они могут быть там для поддержки”, - сказал Моррисон, передает УНН.

Премьер-министр Австралии заявил, что страна “имеет намерения помочь” Украине. Сейчас ведомства по вопросам обороны ведут обсуждение "в реальном времени" относительно того, как предоставить Киеву Bushmasters.

Когда и сколько бронетехники Австралия предоставит Украине, пока неизвестно.

Зеленский обратился к парламентам трех государств - Австралии, Нидерландов и Бельгии. Он призвал усилить санкции против России и продолжить давление на страну-агрессора.



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