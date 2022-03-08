Последнее обновление: 08.03.2022 18:37

ЕС отключит три белорусских банка от SWIFT

Европейский союз планирует отключить три белорусских банка от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Кроме того, санкции будут введены в отношении нескольких российских бизнесменов и парламентариев.

По данным агентства, новые санкции также предполагают запрет экспорта морских технологий в Россию и мониторинг рынка криптовалют во избежание использования их для обхода европейских ограничительных мер.

Указанные рестрикции планируется обсудить уже сегодня на встрече постоянных представителей ЕС.

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