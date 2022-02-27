Последнее обновление: 27.02.2022 13:50

Лукашенко подтвердил пуск ракет по Украине с территории Беларуси

Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были выпущены крылатые ракеты по позициям в Украине, назвав агрессию вынужденным шагом.

Он утверждает, что на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям.

Лукашенко также заявил, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона.

"Это России не нужно. Не надо нас пристегивать к тому, где нас нет", - добавил он.

«Не надо на нас нападать и из "Квартала 95" подвывать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор», - заявил Лукашенко, отвечая на слова Зеленского.

"Он сегодня выходит и начинает обращаться к белорусскому народу. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит в Украине".

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