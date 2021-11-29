Лукашенко отказался от нейтралитета в украинском вопросе

Лукашенко отказался от нейтралитета в отношении Украины, заявив, что в случае эскалации ситуации по инициативе Киева, Беларусь ввяжется в конфликт на стороне России.

При таком сценарии, Запад в целях ограничения белорусского участия и развязал миграционный кризис.

"Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей, мы это уже видим, для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", - заявил Лукашенко.