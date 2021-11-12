Последнее обновление: 12.11.2021 10:42

Белавиа не сможет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции

Белорусская государственная авиакомпания Белавиа предупредила граждан стран-доноров мигрантов о том, что не сможет их больше перевозить в Беларусь из турецких аэропортов.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь»,- говорится в сообщении Белавиа.

«Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения», - также сказано в сообщении.

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