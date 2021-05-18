Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию

Цены на электроэнергию для промышленных предприятий в России второй год подряд оказываются выше, чем в США и ряде стран Евросоюза.

По итогам 2020 года средняя цена потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к региональным распределительным сетям (это около 70% всего промышленного электропотребления в стране), составила 7,34 цента за киловатт-час.

Это на 0,68 цента выше цены, по которой снабжали свои производства промышленные потребители в США (6,66 цента), следует из данных Ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

Впервые российские цены обогнали американские в 2019 году, и с тех пор разрыв увеличивается: два года назад он составлял 5%, а в прошлом достиг 10%, пишет finanz.ru

В 2020 году средняя цена электроэнергии для промышленности в России впервые превысила уровень Испании и Финляндии (7,21 цента и 7,19 центра за киловатт-час соответственно) и вплотную подошла к отметкам Италии и Швеции (7,87 и 7,93 цента соответственно).

Цены во Франции, которая снабжается преимущественно энергией АЭС, Россия опередила еще в 2019 году. По итогам прошлого года разрыв достиг 5,7%.

Меньшая часть российской промышленности - около 30% - подключена к магистральным электросетям и снабжается по 4,52 цента за киловатт-час. Однако даже это выше уровня богатой нефтью Норвегии, где «ценник» для промышленности составляет 3,35 цента и за последние три года был снижен вдвое.

До 2017 года цена электроэнергии для промышленности в России составляла менее 5 центов США/кВт·ч и была одной из самых низких в сравнении с ценами для индустриальных потребителей в европейских странах и США.

Но с началом масштабных доплат за строительство новых электростанций и сопутствующим ростом других нерыночных платежей, включая перекрестное субсидирование на оптовом рынке и в тарифах электросетевого комплекса, цена электроэнергии в России растет, опережая инфляцию, причем порой кратно.

Этот процесс продолжится в ближайшие годы, предупреждает регулятор в лице «Совета рынка».

Согласно официальному прогнозу, в европейской части России и на Урале цены будут расти на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году ожидается скачок на 15%, а в следующем - на 7%.

В Беларуси цена на электроэнергию для промышленных предприятий с присоединенной мощностью до 750 кВА составляет 0,28666 рубля за 1 кВтч или 11,38 американских центов (по курсу 2,518). Непромышленные прочие потребители платят за электроэнергию по тарифу 0,38994 или 15,49 центов США.