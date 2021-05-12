Еврокомиссия прогнозирует ускорение роста экономики в ЕС

Европейская экономика, по прогнозам Еврокомиссии, в нынешнем и предстоящем годах будет расти значительно быстрее, чем ожидалось.

На фоне успехов кампании вакцинации от коронавируса и постепенного снятия коронавирусных ограничений Брюссель в среду, 12 мая, значительно скорректировал в сторону повышения прогнозы по росту конъюнктуры в странах ЕС и еврозоны, передает DW..

Согласно новым оценкам, Еврокомиссия ожидает в 2021 году роста экономики в 27 странах Евросоюза на уровне 4,2, а в 19 странах еврозоны - на уровне 4,3 процента. На 2022 году комиссия прогнозирует прирост на уровне 4,4 процента и в ЕС, и в еврозоне. Только в середине февраля в Брюсселе прогнозировали на текущий год прирост экономики в ЕС на 3,7 и в еврозоне - 3,8 процента, а на 2022 год - на уровне 3,9 и 3,8 процента соответственно.

"Тень COVID-19 медленно сползает с европейской экономики", - констатировал комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. В то же время Еврокомиссия предсказывает рекордную новую задолженность в странах еврозоны в объеме 102 процентов ВВП.