Сторонники Санду митингуют в поддержку Конституционного суда

В столице Молдовы проходит митинг в поддержку Конституционного суда, созванный партией президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS).

Как сообщает Newsmaker, на протесте перед Конституционным судом собралось уже более 500 человек. Все они пришли защитить КС и Конституцию "от произвола". Кроме того, они хотят не допустить назначенного парламентом нового судью КС Бориса Лупашко в здание суда. Партия "Действие и солидарность" (PAS), которая организовала акцию протеста, призвала граждан приходить к КС в ближайшие три дня.

По словам главы PAS Игоря Гросу, представители партии будут целый день стоять у Конституционного суда. Он попросил своих сторонников и тех, кому не безразлична Конституция, приходить к зданию суда хотя бы на полчаса-час.

Гросу рассказал, что в протесте участвуют жители Кагула, Унген, Фалешты, Хынчешть, Криуляны и других городов и сел Молдовы.

"Социалисты поступили как бандиты и теперь боятся народ, они выполняют чьи-то указания, так безответственно нарушать Конституцию нельзя, это непостижимо", - возмутился Гросу.

Депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Сейчас у обеих сторон - Санду и Додона с его союзниками - примерно одинаковые шансы на победу.