Последнее обновление: 25.06.2025 09:22

В Минске начинают прокладку тоннелей нового участка третьей линии метро

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Алеся» запустят 25 июня для продления Зеленолужской линии метро от площади Бангалор до станции «Юбилейная площадь», сообщает агентство «Минск-Новости».

«Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по перекладке инженерных сетей и коммуникаций, приступили к основному этапу возведения. Уже завершены строительство монтажно-щитовой камеры, монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса «Алеся», охранные мероприятия для зданий и сооружений, подготовительные работы для начала возведения новых станций метро «Парк Дружбы народов», «Комаровская» и «Переспа», - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников. - 25 июня для продления поочередно двумя тоннелями более 6 км Зеленолужской линии запускаем «Алесю». Этот тоннелепроходческий комплекс состоит из щита и восьми технологических тележек, обеспечивающих его работу, включая нулевую, где расположена кабина оператора. Он способен прокладывать тоннель диаметром 6 м. Отмечу, это первая такая техника в истории белорусского метростроения».

Также проводится закупка второго тоннелепроходческого механизированного комплекса в комплекте с периферийным и оборудованием для выпуска высокоточной тоннельной обделки. Помимо этого, заключаются договоры подряда с трестами из состава ГПО «Минскстрой» для поэтапного возведения трех новых станций вместе со всеми необходимыми сооружениями, выполнения отделки и не только. Кроме того, планируется обеспечить трехсменный режим работы на участках.

Ожидаются новшества и в декорировании станций. Для сокращения сроков и стоимости возведения в оформлении стен и потолков планируется применить лицевой бетон с тонировкой. Также запроектирована упрощенная отделка служебных помещений. Что касается интерьеров станций, то намерены применять качественные и долговечные материалы. Например, полированный гранит светло-серого цвета, напоминающий «Мансуровский», для стен и темно-серого по типу «Покостовского» для полов.



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