В Турции может появиться собственная криптовалюта - Turkcoin

Турецкие чиновники подготовили отчет, в котором предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin.

"Мир движется в сторону новой цифровой системы. Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно", - отметил один из них.

Технические подробности проекта пока не раскрываются, но, по словам чиновника, главная задача Turkcoin — токеницизировать подкрепленные реальными активами ценные бумаги. По мнению чиновников, такой подход позволит снизить риски, обычно связанные с цифровыми деньгами, пишет Al-Monitor.

В отчете говорится, что корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний страны, в том числе Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange и Turk Telekom.

Кроме того, чиновник предлагает доработать существующие законы, чтобы регулирование криптовалют стало более прозрачным и четким.