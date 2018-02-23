Последнее обновление: 23.02.2018 18:01

В Турции может появиться собственная криптовалюта - Turkcoin

Турецкие чиновники подготовили отчет, в котором предлагают создать национальную криптовалюту Turkcoin.

"Мир движется в сторону новой цифровой системы. Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно", - отметил один из них.

Технические подробности проекта пока не раскрываются, но, по словам чиновника, главная задача Turkcoin — токеницизировать подкрепленные реальными активами ценные бумаги. По мнению чиновников, такой подход позволит снизить риски, обычно связанные с цифровыми деньгами, пишет Al-Monitor.

В отчете говорится, что корзина активов должна создаваться на базе крупных публичных компаний страны, в том числе Turkish Airlines, Istanbul Stock Exchange и Turk Telekom.

Кроме того, чиновник предлагает доработать существующие законы, чтобы регулирование криптовалют стало более прозрачным и четким.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование