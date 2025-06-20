Годовая добыча газа в Норвегии в мае снизилась на 7,9%

Добыча природного газа в Норвегии в мае составила 9,2 млрд кубометров, что на 7,9% меньше показателя за тот же месяц прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Норвежского офшорного директората (NOD).

В апреле, согласно пересмотренным данным, объем производства составлял 10,26 млрд кубометров, то есть месяц к месяцу он упал на 10,3%. NOD прогнозировал добычу в мае на уровне 9,18 млрд кубометров.

Норвегия в прошлом месяце увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,4% в годовом выражении - до 1,98 млн баррелей в сутки (б/с). Между тем по сравнению с апрелем она сократилась на 2,3%.

Добыча нефти в стране в среднем составляла 1,805 млн б/с, что на 5,7% выше показателя за май 2024 года, но на 1,1% меньше апрельского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,787 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-мае, по предварительным данным, составил около 98,6 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 42,5 млн кубометров пришлось на нефть и 51,1 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 4,7 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении NOD.