Последнее обновление: 20.06.2025 14:44

Еврогруппа рекомендовала принять Болгарию в еврозону

Государства-члены еврозоны в четверг на заседании в Люксембурге рекомендовали Болгарию к вступлению 21-м членом в сообщество стран евро.

"Еврогруппа сегодня согласилась с тем, что Болгария выполняет все необходимые условия для принятия евро, а это решающий шаг на ее пути к тому, чтобы стать 21-м членом еврозоны в 2026 году", - заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью.

Еврогруппа одобрила рекомендацию государств-членов еврозоны Совету ЕС. Министры согласились с положительными оценками, данными Европейской комиссией и Европейским центральным банком относительно выполнения Болгарией критериев конвергенции.

В рекомендации предлагается, чтобы Болгария ввела евро с 1 января 2026 года.

Рекомендация Еврогруппы должна быть принята Советом ЕС по экономике и финансам (Экофин) на заседании 20 июня 2025 года. Ожидается, что Совет ЕС также одобрит письмо председателя Экофин Европейскому совету. Европейский совет обсудит этот вопрос на заседании 26-27 июня. Процесс завершится принятием Советом ЕС после консультаций с Европейским парламентом и Европейским центральным банком трех правовых актов, необходимых для того, чтобы Болгария могла ввести евро с 1 января 2026 года.

Ранее по теме


<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование