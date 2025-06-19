Центробанк Норвегии снизил ставку впервые за 5 лет

Центробанк Норвегии (Norges Bank) по итогам заседания в четверг снизил ключевую процентную ставку до 4,25% с 4,5% годовых.

Это первое ее уменьшение за последние пять лет. Такое решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков.

Norges Bank удерживал ставку на максимуме за 15 лет с декабря 2023 года.

В сообщении по итогам заседания говорится, что Центробанк Норвегии нацелен на базовую ставку чуть ниже 4% в конце текущего года и примерно 3% к концу 2028 года.

Прогнозируется, что инфляция будет постепенно замедляться и приблизится к 2% в 2028 году. При этом ЦБ пересмотрел прогноз роста потребительских цен в 2026 году до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,7%, в 2027 году - до 2,3% с 2,5%.

В мае инфляция в Норвегии составляла 3%, базовая инфляция - 2,8% (минимальный показатель за четыре месяца).