США вводят санкции против лидеров CJNG как глобальных террористов

США вводят санкции против пяти базирующихся в Мексике лидеров группировки "Картель Нового поколения Халиско" (CJNG) как особо опасных международных террористов.

В заявлении, опубликованном в среду на сайте Государственного департамента США, его официальный представитель Тэмми Брюс возложила на CJNG ответственность за незаконный оборот фентанила, метамфетамина, кокаина и других запрещенных наркотиков в США.

В санкционный список входит лидер CJNG Рубен Осегера Сервантес, известный также как "Эль Менчо", а также Ауди Флорес Сильва, который контролирует подпольные лаборатории, используемые для производства метамфетамина и других незаконных наркотиков, поставляемых в США.

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о включении CJNG в список иностранных террористических организаций и особо опасных международных террористов.

В США фентанил является основной причиной смертности среди людей в возрасте от 18 до 49 лет, а также связанного с ним насилия.