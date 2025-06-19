ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания 17-18 июня сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

На предыдущем заседании в мае ФРС также оставила ставку без изменений.

Регулятор отметил, что несмотря на колебания в показателях чистого экспорта, последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда остается стабильной, при этом инфляция остается несколько повышенной.

ФРС стремится достичь максимальной занятости в стране и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении регулятора. Неопределенность в отношении экономических перспектив США снизилась, но остается повышенной.

В дальнейшем регулятор будет продолжать следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы и будет готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае возникновения рисков, которые могут помешать достижению целей ФРС. Регулятор будет учитывать широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о финансовых и международных событиях.

Дональд Трамп уже неоднократно призывал председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить ставку и в какой-то момент допускал, что уволит его с занимаемой должности. При этом на прошлой неделе американский лидер заявил, что не будет увольнять Пауэлла.

Срок полномочий Пауэлла во главе ФРС истекает в мае 2026 года.