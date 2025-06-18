Минфин Казахстана готовится к выпуску евробондов на $2,5 млрд

Казахстан готовится к roadshow евробондов, которые планируется выпустить в июле, пока ждет решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по ставке. Об этом журналистам в среду сообщил министр финансов Мади Такиев.

«Будем выпускать в июле, $2,5 млрд долларов. Сейчас работу проводим, roadshow делаем, еще не начали, ждем окончательной ставки в США, тогда будет понятно какая ставка будет и по какой ставке мы готовы пойти», - сказал Мади Такиев, которого цитируют казахстанские СМИ.

В 2024 году Казахстан выпустил еврооблигации на $1,5 млрд. Евробонды разместили сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.

Бумаги были выпущены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана». В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО BCC Invest.