Казахстан размещает еврооблигации на $1,5 млрд

Министерство финансов Казахстана начнет в четверг сбор заявок на долларовые еврооблигации объемом $1,5 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на казахстанской фондовой бирже AIX.

Согласно информации, процедура букбилдинга продлится с 14:00 до 18:00 (по местному времени) 3 октября.

Номинал одной бумаги - $200 тыс., индикативная купонная ставка - 4,87%, количество облигаций - 7,5 тыс. Таким образом, общий объем выпуска составит $1,5 млрд.

Расчетные дни - 7-8 октября 2024 года.

Совместными координаторами и букраннерами выступят BCC Invest, Citibank, J.P. Morgan, а также Societe Generale CIB. Лид-менеджером заявлена компания BCC Invest.

В настоящее время в обращении находится выпуск евробондов Казахстана на $1,5 млрд, размещенных в июле 2015 года, срок погашения - июль 2045 года.