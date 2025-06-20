В Испании назвали причину общегосударственного блэкаута

Министр экологического перехода Испании Сара Аагесен накануне представила официальный отчет, раскрывающий причины масштабного отключения электроэнергии 28 апреля, которое затронуло Испанию, Португалию и часть Франции.

Согласно документу, инцидент произошел из-за резкого скачка напряжения в энергосистеме, вызвавшего каскадное отключение сетей.

Комиссия установила, что оператор национальных электросетей Испании — компания Red Eléctrica — неверно рассчитала потребности в электроэнергии и не обеспечила необходимый баланс в системе. Кроме того, расследование выявило проблемы с координацией и распределением ответственности среди некоторых частных энергетических компаний, что также повлияло на ситуацию.

Министр Аагесен подчеркнула, что несмотря на инцидент, энергосистема страны в целом остается надежной. Она также отметила, что никаких признаков кибератаки обнаружено не было.

Электричество отключилось на всем Иберийском полуострове примерно через полчаса после полудня 28 апреля 2025 года, оставив без света жилые дома и предприятия, школы и больницы, обездвижив поезда и нарушив работу телекоммуникационных сетей. Энергоснабжение было в основном восстановлено к утру 29 апреля.