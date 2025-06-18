В Брестской области затеяли мобилизационное учение с военнообязанными

Министерство обороны с 18 по 24 июня проводит с военными комиссариатами Брестской области мобилизационное учение с призывом военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

«На учении военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия. Также будут проведены мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты», - говорится в сообщени.

Согласно информации, в учении примут участие подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил.