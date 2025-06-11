ЕС все чаще приходится бороться с подделками продуктов питания, вина и крепкого алкоголя

Наряду с предметами роскоши все чаще подделывают продукты питания и алкогольные напитки, что оказывает ощутимое влияние как на экономику Европейского союза.

Подделка продуктов питания и напитков стала частью организованной преступности, с помощью которой, по данным Службы интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), в том числе финансируются, например, торговля наркотиками и киберпреступность. Во время последней операции, проведенной в 2024 году в сотрудничестве с Европолом и Интерполом, было конфисковано около 22 тысячи тонн поддельных пищевых продуктов и 850 тысяч литров преимущественно алкогольных напитков на общую сумму €91 миллион.

По данным ведомства, чаще всего подделываются вино и крепкий алкоголь, что приводит к потере порядка €2,3 млрд дохода от продаж в ЕС и исчезновению около 5700 рабочих мест. Государства также теряют примерно €2 млрд налоговых поступлений.

При этом, согласно нынешнему отчету Европола об оценке угрозы серьезной и организованной преступности, рост электронной торговли лишь усиливает преступность, связанную с подделками. Преступники, например, манипулируют маркировкой и упаковкой и адаптируют производственные процессы, нацеливаясь в первую очередь на более дорогие продукты и напитки. Чаще всего подделки поступают из Турции или Китая.

Помимо алкоголя, на границах ЕС конфисковывают и большое количество пищевых продуктов. Преступники пытались, например, провезти поддельное печенье, макаронные изделия, чипсы, сладости. Все чаще на границах выявляются поддельные оливковое масло, пиво, мясо, сыр и молочные продукты, которые, согласно маркировке, якобы произведены известными производителями из Италии, Франции и Германии.

Помимо экономического ущерба, употребление поддельных продуктов питания и напитков может причинить серьезный вред здоровью, поскольку в них были обнаружены опасные вещества: метанол, ртуть, фипронил, а также различные инсектициды и пестициды.

Исполнительный директор Службы интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) Жоау Неграу подчеркнул, что потребление поддельных продуктов питания и напитков представляет собой серьезную угрозу общественному здравоохранению, и с помощью кампании под названием "Что у вас на столе?" людям хотят предоставлять необходимые знания, чтобы распознавать подделки.

Чтобы поддельные продукты и напитки не попали на стол, EUIPO рекомендует приобретать товары только из надежных источников – у официальных розничных продавцов, через уполномоченные каналы дистрибуции или на официальных сайтах брендов. Подлинность товара можно проверить по маркировке, указанию происхождения и наличию официальных сертификационных логотипов. Особенно стоит обратить внимание на знаки географического указания ЕС (GT), такие как KPN, KGT и GTT, которые подтверждают подлинность и качество продукции. В ЕС зарегистрировано более 3600 товаров с географическим указанием, большинство из которых происходит из Италии, Франции и Германии.

Также стоит внимательно осмотреть упаковку и сам продукт, поскольку на подделках часто встречаются дефекты отделки или орфографические ошибки. При проверке подлинности могут помочь и средства аутентификации, например, QR-коды и голограммы.