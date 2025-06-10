В Кыргызстане на крышах госзданий и бизнес-объектов установят солнечные панели

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство энергетики Кыргызстана к 1 сентября должны разработать нормативно-правовой акт по установке солнечных панелей на крышах государственных и коммерческих зданий. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

По словам замминистра энергетики Насипбека Керимова, такое поручение от главы кабмина ведомства получили сегодня.

На заседании депутаты заслушали информацию о проделанной работе по реализации проекта «Один дом — одна генерация», пишут кыргызские СМИ.

Насипбек Керимов напомнил, что в целях реализации проекта и устранения дефицита мощности в энергетическом секторе принято распоряжение кабмина от 4 ноября 2024 года, предусматривающее введение в эксплуатацию объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и объектов микрогенерации (солнечные панели, солнечные коллекторы, малые фотоэлектрические станции, ветрогенераторы).