Украина тестирует подводные дроны для обследования портовой инфраструктуры

Администрация морских портов Украины (АМПУ) продолжает цифровую трансформацию отрасли.

Одно из ее направлений – использование подводных дронов для инспекции гидротехнических сооружений, сообщило Министерство развития общин и территорий.

"Это часть нашей стратегии цифровизации портовой отрасли. В мировой практике подводные дроны давно стали эффективным инструментом для обследования инфраструктуры, и мы последовательно интегрируем этот опыт в украинские реалии", – отметил глава АМПУ Александр Семирга.

В акватории одного из украинских портов специалисты АМПУ провели тестирование двух подводных дронов норвежского производства, предоставленных для бесплатного испытания.

Дроны можно использовать для визуального обследования сооружений, съемки объектов на глубине, оценки технического состояния инфраструктуры.

В условиях войны это позволяет работать с меньшими рисками для водолазных команд.

Украина изучает лучшие европейские практики цифровизации портов. Накануне АМПУ сообщила, что украинские специалисты посетили порты Таллинна и Мууга, провели встречи с Эстонским морским кластером, Транспортной администрацией и Министерством климата Эстонии.

В фокусе визита были цифровизация, автоматизация логистики, восстановление портовой инфраструктуры и международная безопасность на море.

Как отметил первый заместитель председателя АМПУ Ярослав Могильный, внедренная Эстония цифровая модель управления является примером эффективного и прозрачного управления портовой инфраструктурой.

"Для Украины, которая отстраивает морскую отрасль в условиях войны, этот опыт чрезвычайно ценен", – подчеркнул он.