Глава МИД Беларуси похвастался объемом торговли с Китаем

Объем внешней торговли Беларуси с Китаем больше, чем со всеми странами Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российскому телеканалу.

"Сегодня у нас торговля с Китаем больше, чем со всем Европейским союзом. Хотя еще года четыре назад было раза в три, наверное, с Китаем меньше. И кроме того, в этом году если мы будем идти теми темпами, включая и наш экспорт в Китай, то, я вам скажу, будет раза в два уже больше, чем с Европейским союзом", - похвастался чиновник.

В 2024 году китайско-белорусский товарооборот составил $8,39 млрд, сохранившись на уровне 2023 года. В 2022 году этот показатель составлял $5 млрд, а в 2021 - $3,79 млрд. КНР импортирует белорусские калийные удобрения, сельскохозяйственную продукцию, древесину и другие товары. Китай поставляет в Беларусь автомобили, технику, электронику и товары широкого потребления.