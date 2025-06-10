В Беларуси сумма штрафов за ценовые нарушения в 2025 году составила свыше 250 тысяч рублей

За истекший период 2025 года нарушение законодательства о ценах и ценообразовании установлено у более чем 100 субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Согласно информации, общая сумма штрафов за ценовые нарушения составила свыше 250 тыс. рублей.

Так, в Гомельской области выявлен факт реализации ООО «МВ-опт» овощей «борщевого набора» и яблок с надбавкой 442% при допустимых законодательством 30%. В результате необоснованной деятельности организация получила более 50 тыс. рублей выручки, за что ей грозит штраф в размере до 110 тыс. рублей.

В Минской области ЧПТУП «СИРС» недостоверно указывало данные в ТТН при реализации продукции. У одного ИП отсутствовали документы, обосновывающие розничные цены, а также были завышены допустимые торговые надбавки до 55% при разрешенных 15-30%.

В Брестской области зафиксировано применение ИП на безалкогольные напитки и воду торговых надбавок от 47% до 156% при ограничении не более 40%.

«Все нарушители привлечены к административной ответственности, постановления Экономических судов по областям вступили в законную силу», - отчитались в МАРТ.