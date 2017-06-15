Последнее обновление: 15.06.2017 18:45

Минфин Украины планирует выйти на международные рынки заимствований уже этой осенью

В Министерстве финансов планируют выходить на международные рынки заимствований на благоприятных условиях уже этой осенью. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк, сообщает "5 канал" .

"Ключ к выплате - это выход на рынок на благоприятных условиях. Мы планируем выйти на рынок уже этой осенью. Очевидно, что получить благоприятные условия можно только в том случае, если ты показываешь прогресс в имплементации реформ, прогресс в программе сотрудничества с МВФ... Прогресс в сотрудничестве с МВФ станет хорошей точкой входа на рынок заимствований. Конечно, выплаты по долгам - это проблема, но управляемый процесс", - сказал министр.

В Министерстве финансов надеются, что к 2020 году уровень государственного долга снизится до 55% ВВП.

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