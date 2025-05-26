Сербия продлила контракт на российский газ до конца сентября

Сербия и Россия подписали новое приложение к действующему газовому контракту, в соответствии с которым с 1 июня по 30 сентября страна будет получать 6,1 млн кубометров газа ежедневно по цене €290 за 1000 м³. Об этом сообщил генеральный директор государственной компании Srbijagas Душан Баятович.

Условия поставки остались такими же, как и в основном контракте — цена определена по нефтяной формуле, передает сербское издание NIN.rs.

"На практике это означает, что мы сможем заполнить хранилища в Венгрии и "Банатском Дворе" (подземное хранилище в Сербии – прим.) и хорошо подготовимся к зиме", – отметил Баятович.

По его словам, газ для домохозяйств не подорожает, а для предприятий станет дешевле, если не будет серьезных колебаний на рынке.

Следующая цель сербов — согласовать стабильные поставки на уровне 8 млн м³ ежедневно, с дополнительными 4 млн м³ в морозные дни.

Баятович также отметил, что из-за интереса многих стран к Турецкому потоку, который остался единственным стабильным маршрутом поставки газа в Европу, Сербия пытается гарантировать себе долгосрочные объемы.

В отличие от многих стран Европы, Сербия, которая является страной-кандидатом в ЕС с 2012 года, не принимала решения об ограничении импорта российских энергоресурсов. Сербия получает российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" через Турцию и Болгарию. Ожидается, что страна потребит около 2,7 млрд кубометров газа в этом году, импортируя более 90% общего объема. С 2023 года Сербия импортирует газ из Азербайджана через Болгарию, но по-прежнему во многом зависит от российских поставок.