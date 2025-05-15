Промпроизводство в еврозоне в марте выросло на 2,6%, в ЕС - на 1,9%

Объем промышленного производства в еврозоне в марте 2025 года вырос на 2,6% по сравнению с февралем, когда показатель повысился на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Относительно марта 2024 года промпроизводство увеличилось на 3,6%.

В 27 странах ЕС промпроизводство в марте по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,9% после роста на 1,1% месяцем ранее. В годовом выражении показатель повысился на 2,7%.

Производство товаров длительного пользования в марте по сравнению с февралем выросло в зоне евро на 3,1%, в ЕС - на 2,8%. Выпуск энергии снизился на 0,5% в еврозоне и на 1,7% - в ЕС. Производство промежуточных товаров выросло на 0,6% в зоне евро и на 0,2% в ЕС. Производство капитальных товаров увеличилось на 3,2% в еврозоне и на 3,0 в ЕС.

Наибольший рост промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу зафиксирован в Ирландии (14,6%), на Мальте (4,4%) и Финляндии (3,5%). Наибольшее снижение наблюдалось в Люксембурге (-6,3%), Дании и Греции (-4,6%) и Португалии (-4,0%).

В годовом выражении наибольшее повышение было отмечено в Ирландии (50,2%), на Мальте (10,1%) и в Литве (7,8%). Самое значительное снижение наблюдалось в Болгарии (-8,3%), Румынии (-7,8%) и Дании (-5,7%).