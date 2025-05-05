Немецкий автопроизводитель Audi в I квартале увеличил выручку на 12%

Немецкий автопроизводитель Audi в I квартале 2025 года увеличил выручку на 12% до €15,4 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль выросла на 15% до €537 млн. при этом чистый денежный поток был отрицательным (€61 млн).

Поставки автомобилей Audi сократились на 3,4% до 383,401 тыс. единиц. В том числе в Китае показатель снизился на 7%, в Европе (без учета Германии) - на 3%, в Северной Америке - на 2,1%. В Германии был отмечен рост на 4,8%.

Поставки электромобилей Audi выросли на 30% до 46,371 тыс. единиц.

Audi подтвердил годовые прогнозы, отметив, однако, что они не учитывают потенциальные последствия американских пошлин на импорт, оценить которые невозможно. Согласно прогнозу компании, ее выручка в этом году составит €67,5-72,5 млрд, маржа операционной прибыли - 7-9%, чистый денежный поток - €3-4 млрд.

Прогноз также не учитывает потенциальные последствия мартовского соглашения Audi с профсоюзами, включающего сокращение рабочих мест, говорится в сообщении компании.

"Текущий год продолжит быть очень сложным из-за глобальных экономических условий", - заявил главный исполнительный директор компании Гернот Делльнер.