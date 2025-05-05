Последнее обновление: 05.05.2025 13:55

ЕС планирует запретить импорт российского газа к концу 2027 года

Евросоюз готовит меры по полному запрету импорта российского газа, как по трубопроводам, так и в виде СПГ. Инициативу представят в июне, а запрет вступит в силу не позже конца 2027 года, пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, в эту инициативу, до того, как о ней объявят, еще могут внести изменения. Сроки отказа ЕС от российского газа будут зависеть от способности союза обеспечить альтернативные источники газовых поставок из США, Катара, Канады, стран Африки.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что в рамках торговых переговоров ЕС и США, в частности, идет обсуждение закупок газа союзом у американской стороны.

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