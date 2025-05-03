Обострение между Индией и Пакистаном переросло в торговое эмбарго

Индия запретила импорт всех товаров из Пакистана. Запрет касается прямого и непрямого импорта или транзита всех товаров, происходящих из Пакистана или экспортируемых оттуда. Об этом 3 мая сообщил Генеральный директорат внешней торговли Индии.

Это решение принято в связи с ростом напряженности между двумя странами после теракта в Пахалгаме 22 апреля 2025 года погибли 26 человек. Индия обвиняет Пакистан в нападении, в то время как Пакистан официально отрицает свою причастность.

Торговля между странами уже была минимальна до нового запрета, но теперь она, скорее всего, полностью прекратится, пишет The Hindu.

В 2019 году после нападения смертника на службу безопасности в Пулвама (погибли 40 человек), Индия повысила пошлину на импорт из Пакистана до запретительных 200% и прекратила режим наибольшего содействия торговле.

Основной импорт из Пакистана включал фрукты и цемент.

С тех пор поставки товаров из Пакистана упали с $488,5 млн в 2017-2018 финансовом году до $0,42 млн в 2024-2025 финансовом году (за первые девять месяцев). Главным образом пакистанский экспорт состоит из фруктов и орехов, некоторых масличных культур и лекарственных растений.