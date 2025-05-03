Великобритания запустила в эксплуатацию новейшие дроны для подавления радаров

В Великобритании представили новейшие дроны StormShroud, которые способны нарушать работу крупных радаров на большом расстоянии. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно информации, эти дроны с 2 мая официально будут находиться в составе Королевских военно-воздушных сил (RAF).

"Это очередной шаг в укреплении обороноспособности Великобритании, в условиях, когда вооруженные силы активно внедряют опыт, полученный на поле боя в Украине", – говорится в заявлении.

Британские военные информируют, что StormShroud – это революционный беспилотник нового поколения, который повышает эффективность и живучесть боевой авиации RAF.

Благодаря высокотехнологичному глушителю сигналов BriteStorm, дрон способен нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии, тем самым защищая самолеты и пилотов. Впервые RAF получает высокотехнологичную электронную борьбу без необходимости в экипаже – это открывает новые тактические возможности, позволяя самолетам типа Typhoon и F-35 Lightning наносить удары, оставаясь невидимыми для врага.

Отмечается, что StormShroud станет первым представителем целого семейства беспилотных систем нового поколения – Autonomous Collaborative Platforms (ACP) – которые внедряются в RAF.

Как сообщалось, Великобритания 17 апреля испытала новое электронное оружие, способное "сжигать" вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью высокомощных радиоволн.

А в начале декабря британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны. Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем слежения, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.